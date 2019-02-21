Двоих подозреваемых в разбойном нападении задержали полицейские ВКО

Так, скрывавшийся долгое время 27-летний подозреваемый в разбойном нападении был установлен и задержан в Алматы.

Двоих мужчин, числившихся в розыске за совершение разбойного нападения, задержали полицейские Восточного Казахстана. Один из них разыскивался более 15 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресслужбу ДП ВКО.

"В марте прошлого в селе Каменный карьер Восточно-Казахстанкой области произошло громкое преступление, всколыхнувшее общественность. Преступная группа в масках, проникла в дом пенсионера, и под угрозой пистолета и ножа, совершили кражу ювелирных изделий и крупной суммы денежных средств. Более того, угнали автомашину хозяина дома", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции оперативно раскрыли особо тяжкое преступление. Трое злоумышленников вскоре были задержаны и преданы суду. Но оперативно-розыскные мероприятия по факту разбойного нападения продолжались и по сей день.

Недавно, сотрудниками отдела полиции Глубоковского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан еще один член преступной группы - 27-летний подозреваемый в разбойном нападении был установлен и задержан в Алматы.

Второй задержанный сотрудниками полиции мужчина скрывался от правосудия более 15 лет, в то время как его подельники понесли заслуженное строгое наказание. Преступление было совершено в конце 2003 года в с. Аягоз Восточно-Казахстанской области. Группа мужчин, угрожая обрезом, совершили разбойное нападение на сельский магазин, при этом избили двух продавцов.

В ходе выполнения розыскного задания 55-летний подозреваемый задержан в Павлодаре и водворен в СИЗО.

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