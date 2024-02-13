Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Экибастузе, Павлодаре и Астане

Пять человек подозревают в разбойном нападении. В данное время они находятся в изоляторе временного содержания. За совершение тяжкого преступления им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, все подозреваемые являются криминально-религиозными лицами и жителями других регионов.

"Практически одновременно, четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в городе Экибастуз и в самом Павлодаре. Пятого подельника задержали в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия", – отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

О происшествии рассказали в полиции.

В начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом к местной жительнице и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с нее золотые изделия, на общую сумму 650 тыс. тенге. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.





Ранее сообщалось, что мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау.