Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Экибастузе, Павлодаре и Астане

расследование Фото: polisia.kz
Пять человек подозревают в разбойном нападении. В данное время они находятся в изоляторе временного содержания. За совершение тяжкого преступления им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, все подозреваемые являются криминально-религиозными лицами и жителями других регионов.

"Практически одновременно, четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в городе Экибастуз и в самом Павлодаре. Пятого подельника задержали в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия", – отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

О происшествии рассказали в полиции.

В начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом к местной жительнице и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с нее золотые изделия, на общую сумму 650 тыс. тенге. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.


Ранее сообщалось, что мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау.

Читайте также

пожар в шиномонтажке
Иностранцы пострадали во время пожара в шиномонтажной в Актау
кадет застрелился
Кадет погиб в военном колледже в Акмолинской области
умер подросток
В Кызылорде убит подросток
Елена Беляева
Астана Костанайская область Павлодар Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: