Назначен и.о. председателя правления "КазАгро"

Им стал Ельнар Жолдасов.

Назначен исполняющий обязанности председателя Правления АО "Холдинг "КазАгро", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.

В связи с переходом на другую работу приказом единственного акционера досрочно прекращены полномочия председателя Правления АО "Холдинг "КазАгро" Рустема Курманова.

"Временное исполнение обязанностей председателя правления АО "Холдинг "КазАгро" возложено на Жолдасова Ельнара Расилхановича", - сообщили в КазАгро.

Жолдасов Ельнар Расилханович – 1979 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности "Правоведение", а также Карагандинский государственный университет им. Букетова по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 2001 году, в период с 2001 по 2018 годы работал в банках второго уровня Казахстана, в том числе на руководящих должностях.

14.02.2018 – 14.03.2018 гг. являлся независимым директором АО "Холдинг "КазАгро", председателем Комитета Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" по внутреннему аудиту и рискам.

С 15 марта 2018 года занимал должность Управляющего директора по финансам – члена правления АО "Холдинг "КазАгро".

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