Более 60% пациентов поступают в больницы Алматы экстренно

Стало известно, как часто алматинцы посещают медицинские учреждения.

Жители Алматы в течение прошлого года посетили поликлиники 9,9 млн раз, при этом треть посещений была по поводу здоровья детей. Данными информационных систем здравоохранения за 2018 год поделились с Zakon.kz в городском филиал НАО "ФСМС".

По статистике, в больницах в условиях круглосуточного стационара пролечились около 290 тыс. человек, 70 тыс. из которых – дети. В среднем каждый провел в стационаре 8 дней.

"Более 60% пациентов поступили в больницы экстренно. Хирурги города за 2018 год провели 109 тыс. различных операций, почти половина из них – по экстренным случаям. Возможностями дневных стационаров, когда круглосуточного наблюдений врачей не требовалось, воспользовались 108 тыс. алматинцев", - рассказали в филиале Фонда социального медицинского страхования по Алматы.

Также в мегаполисе в 2018 году медики приняли около 43 тыс. родов.

Не забывали горожане о профилактике болезней. Врачи южной столицы провели более миллиона скрининговых осмотров и обследований, 475 тыс. из них – обследования и осмотры детей.

"Что касается взрослых, то, в частности, в 2018 году среди 145 тыс. обследованных на предмет выявления болезней системы кровообращения алматинцев выявлено около 9 тыс. случаев заболевания. А среди почти 150 тыс. обследованных на сахарный диабет выявлено 994 случая", - рассказали в ведомстве.

Медицинская помощь в Казахстане доступна бесплатно в рамках гарантированного объема (ГОБМП), оплачиваемого из бюджета в пределах, установленных правительством. Финансовым оператором ГОБМП является Фонд социального медицинского страхования, который в прошлом году оплачивал получение медицинских услуг по ГОБМП в 171 клинике Алматы на сумму 99,5 млрд тенге. В 2019 году количество медицинских организаций в городе Алматы, работающих по ГОБМП, увеличилось до 185.

Альберт Ахметов

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