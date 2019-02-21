Аскар Мамин возглавил правительство Казахстана

Впервые в истории страны президент не принял отставку, а первым инициировал этот процесс.

Фото : primeminister.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства страны. Временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Аскар Мамин, передает Zakon.kz. Мамин Аскар Узакпаевич родился 23 октября 1965 года в Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1987), Инженер-строитель; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2003), Экономист. Кандидат технических наук. Трудовой стаж: • Монтажник, мастер треста «Целинтяжстрой» (1987-1988); • Служил в органах Управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1988-1991); • Заместитель Генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана (1991-1993); • Генеральный директор СП «Интер-Ишим» (1993-1996); • Первый заместитель Акима города Акмола (Астана) (1996-2000); • Заместитель Председателя административного совета Акмолинской СЭЗ (1998-2000); • Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (08.2000-02.2002); • Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.2000-02.2001); • Генеральный директор ТОО «Инком-Астана» (06.2002-22.06.2003); • Первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (23.06.2003-14.05.2004); • Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (25.08.2005-20.09.2006); • Аким города Астана (21.09.2006-04.04.2008); • Президент АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (04.04.2008-09.2016); • Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 09.09.2016) Прочие должности: • Член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (07.2003-07.2004); • Член совета директоров ЗАО «Банк развития Казахстана» (08.2003-10.2004); • Член совета директоров ОАО «Национальная компания «Kazakhstan Engineering» (11.2003-07.2004); • Вице-президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) (28.09.2007); • Член Совета по связям с маслихатами и институтами гражданского общества Фракции НДП «НУР ОТАН» при Мажилисе (27.12.2007); • Президент Федерации хоккея с шайбой Республики Казахстан (10.2008, 09.2012, переизбран с 12.2016); • Член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (11.2008-05.2010); • Председатель Комитета транспорта, логистики и связи Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (02.2014-2016) • Член совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (21.06.2015-09.2016); • Председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (08.2016-12.2018); • Представитель Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии (с 07.10.2016) Партийная принадлежность: • Член Политсовета НДП «Нур Отан»; • Председатель Астанинского городского филиала НДП «Нур Отан» (2006-05.2008) Государственные и международные награды, премии, почетные звания: • Орден «Курмет» (2006), «Барыс» 2-ст (2011), Почетного Легиона Французской Республики (2013), «За гражданские заслуги» Королевства Испании 1 степени (2014); • Юбилейные медали, «Ерен еңбегі үшін» (1998), юбилейная медаль «10 лет Астане» (30.06.2008); • Почётный гражданин города Астаны (2011), Почетный железнодорожник (2012), Почетный строитель Казахстана (2013) Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины: • Полковник запаса

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