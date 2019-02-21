21 февраля президент Казахстана отправил правительство в отставку.

Какие выводы можно сделать из заявления главы государства?

"Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Но этого недостаточно для нынешнего времени".

Нужен прорыв. Персональная ответственность за проводимую работу. В особенности это касается правительства. Несмотря на то, что ответственность разделена между центром и регионами, за кабинетом должна быть первая скрипка.

"Два года назад мы провели конституционную реформу, и Правительство вместе с акимами получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за это".

Регионы нужно заставлять работать. Сильной рукой, без оглядки на былые заслуги.

"На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов Правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику".

Это принципиально. Власть не слышит народ и не отвечает его чаяниям, а ведь это прямая ответственность чиновников на местах. Они умудряются даже на ежегодном отчете не пускать тех, кто отказывается выполнять роль статистов.

"Правительству совместно с НацБанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики".

О конфликте Нацбанка и правительства я писал не раз. Если исходить из доклада главы министерства экономики, дела в стране в целом идут не так, как хотелось бы. Реформы задыхаются в безденежье, которое, как ни странно, исходит изнутри системы. Не зря Нурсултан Назарбаев подверг критике главу Национального банка.

"Инфляция на уровне 5,3 процента – это хороший показатель. Однако он достигается за счет сокращения объема ликвидности на рынке, а не эффективности экономики. Национальный банк и правительство плохо работают в данном направлении. Изымая деньги, можно снижать инфляцию еще больше, при этом неизвестно, каким образом такое решение отразится на экономике. Вместе с тем следует отметить заметное уменьшение количества долгосрочных кредитов".

Принятая Национальным банком программа привела экономику страны в удручающее состояние. Ей просто не на что развиваться, ее задушили в антиинфляционных объятьях. Искусственно завышенный спрос на национальную валюту и ее изъятие с рынка, конечно, позволили снизить инфляцию, но занимая деньги под высокие проценты на рынке, а ставка доходила до 14% годовых, держать деньги в тенге стало настолько выгодно, что спрос на национальную валюту только рос и перетекал из реального сектора в фантомный.

На этом фоне забуксовало правительство. Сам кабинет крайне комплиментарный и неконфликтный, поэтому в открытое противостояние вступать не стал, а зря. НБРК в течение трех лет умело перекладывал ответственность за пустые карманы на кабинет. Неразберихи добавила и революция, устроенная в банковском секторе. Скандалы, интриги, расследования. Именно так можно охарактеризовать прошедший период. Это также не могло не сказаться на общем положении дел в экономике. Финансовый сектор замкнулся в себе, перешел на консервативные инструменты, всю возможную ликвидность передавая НБРК.

"Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет".

При этом есть и объективные причины. Правительству три года. Вызовы с момента назначения премьера изменились. Изменилась и экономическая ситуация.

"Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач".

По факту президент обозначил разворот в сторону социальных реформ. Без повышения качества жизни населения ни одного шага сделать нельзя. При модальной средней зарплате в 80 тысяч тенге никакой экономический взлет невозможен. Нужно притягивать этот показатель к средней зарплате.

И, конечно, эффективность расходов. Это базовый показатель. На что мы тратим?

"Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления".

А где мы? Мы буксуем. Нужно новое сильное правительство. При этом есть и в действующем сильные министры, чьи компетенции не вызывают сомнения.

Ждем новый состав.

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