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Законодательство РК

Возможную отставку правительства прокомментировал глава Сената

Казахстан Ашимбаев правительство Фото: Zakon.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания 1 февраля ответил на вопрос журналистов: отправит ли президент в отставку правительство на расширенном заседании 7 февраля, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что не компетентен и не уполномочен отвечать на такие вопросы.

"Мне будет некорректно комментировать что-либо. Но в целом, я думаю, что правительство активно работает, выполняет поставленные задачи. Конечно, есть недостатки, о которых и вы пишете. В целом, правительство делает все необходимое для реализации комплексных реформ, инициированных главой государства".Маулен Ашимбаев

Оценивать работу Кабмина по пятибалльной шкале он отказался.

"Какие-либо оценки с моей стороны, если назову какую-то цифру, она может по-разному быть интерпретирована. Что касается конкретных аспектов, оценок по деятельности тех или иных министров по направлению, я думаю, что они будут высказываться 7 февраля на расширенном заседании правительства".Маулен Ашимбаев

В следующую среду, 7 февраля 2024 года, пройдет расширенное заседание правительства Казахстана с участием президента.

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