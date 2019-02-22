Казахстанско-узбекская комиссия по Аралу возобновила работу спустя 20 лет

Для сохранения малого Арала необходимо провести восстановительные работы вдоль дельты реки Сырдарья.

Казахстанско-узбекская комиссия по решению проблем Арала возобновила работу спустя 20 лет. Об этом стало известно во время круглого стола в Мажилисе, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Проблема Аральского моря началась во времена СССР. Именно тогда работы по расширению орошаемых земель привели к высыханию, а миллионы тонн появившейся соли создали угрозу для экологии.

По мнению депутата Глеба Щегельского, для сохранения малого Арала необходимо провести восстановительные работы вдоль дельты реки Сырдарья. А для стабилизации водного баланса нужно наладить сотрудничество с Узбекистаном. При этом депутаты отметили, что совместная комиссия двух стран по проблемам Приаралья бездействовала 20 лет. Ее работу удалось восстановить совсем недавно, уточнили в Минэнерго.

- Создали совместную рабочую группу по охране окружающей среды и качеству воды. Во-первых, мы утвердили ее состав. Во-вторых, мы утвердили положение о совместной казахстанско-узбекистанской совместной рабочей группе. В-третьих, составили план работы на ближайшие три года. То есть мы реально приступили к этой работе, - рассказал вице-министр энергетики РК Сабит Нурлыбай.

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