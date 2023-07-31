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В Туркестанской области остановили работу незаконных карьеров

закрытие карьера Фото: gov.kz
В Туркестанской области, в частности, в городе Арыс и Шардаринском районе, прекращается работа незаконных песчаных карьеров. Теперь компании, добывавшие песок вдоль реки Сырдарьи, должны будут провести восстановительные работы, сообщает Zakon.kz.

К примеру, компания "Пантокрин" незаконно вывозила песок с особо охраняемой территории. Нанесенный ущерб все еще подсчитывается.

По словам заведующего лесным отделом регионального парка Сырдарья-Туркестан" Мансурбека Бурханбаева, в Арыси остановили работу еще двух незаконных объектов в приграничной зоне.

"Компании, которые нанесли ущерб природе, теперь занимаются выравниванием земли. Этот процесс находится под непосредственным контролем специалистов. Экологи установили шлагбаум и предупреждающие знаки, чтобы на охраняемые территории не въезжали посторонние автомобили". Пресс-служба акимата Туркестанской области

Как уточняется, граждане, кто незаконно использовал природные ресурсы, также были обнаружены в Шардаринском районе. Именно это место вдоль Сырдарьи уже давно нелегально эксплуатируют компания, которая выводит отсюда песок.

"После того, как деятельность компании была приостановлена, она попросила еще земли для перевозки песка. Однако заявление не было удовлетворено.Сегодня вагоны этой компании все еще стоят на берегу реки. Там выкопано несколько участков. Теперь добытчики песка обязаны провести восстановительные работы".Пресс-служба акима Туркестанской области

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят изменить законодательство в части недропользования и развития промышленности.

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