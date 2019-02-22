Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

С киевским "Динамо" и "Ренном", "Астана" играла на групповом этапе.

В Лиге Европы прошли ответные матчи 1/16 финала, по итогам которых стали известны участники следующей стадии турнира, сообщает Sports.kz.

В 1/8 финала выступят "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Динамо" (Хорватия), "Айнтрахт" (Германия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Зенит" (Россия), "Краснодар" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия), "Динамо" (Украина), "Славия" (Чехия), "Интер" (Италия) и "Ренн" (Франция).

С двумя из этих команд, киевским "Динамо" и "Ренном", "Астана" играла на групповом этапе. Казахстанский клуб в итоге занял третье место в группе, "Динамо" вышло с первого места, "Ренн" — со второго. В 1/16 финала "Динамо" по сумме двух матчей обыграло греческий "Олимпиакос" (3:2), а "Ренн" оказался сильнее испанского "Бетиса" (6:4).

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