Определены последние участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

В ночь на 21 февраля завершились стыковые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА, по итогам которых определены еще 8 команд, продолжающих борьбу за трофей, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в список первой восьмерки клубов, которые напрямую попали в 1/8 финала, изначально вошли "Лацио", "Атлетик", "МЮ", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" и "Рейнджерс".

А по исходу ответных матчей раунда плей-офф в 1/8 финала сумели пробиться еще "Реал Сосьедад", "Фенербахче", "Аякс", "Виктория", "Рома", "АЗ", "ФКСБ" и "Буде-Глимт".

Теперь в предстоящих играх стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА могут встретиться следующие команды:

Окончательный расклад пар 1/8 финала будет объявлен вечером 21 февраля, когда пройдет жеребьевка в швейцарском Ньоне.

Параллельно с играми Лиги Европы также стали известны еще 8 участников 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.