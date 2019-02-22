Эксперт: Отставка правительства - реакция на изменение социальной политики в стране
Нужны системные изменения в вопросах взаимодействия госорганов и граждан - специалист.
Фото : пресс-служба ИМЭП22 февраля 2019, 10:55
21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны, передает Zakon.kz.
Эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Серик Бейсембаев прокомментировал важное решение в жизни казахстанцев.
"В прошлом году наши исследования зафиксировали рост общественного недовольства по поводу социально-экономической ситуации в стране. В частности, казахстанцев стали чаще волновать вопросы безработицы, роста цен и низкого уровня доходов. Обращает внимание, что в рейтинге социальных проблем вопросы трудоустройства вышли на первый план, несмотря на обширные меры государственной поддержки в сфере занятости. Также стоит отметить, что на фокус-группах очень часто звучала претензия в связи с низким уровнем доступности представителей власти на местах. На фоне всеобщего распространения интернета граждане стали гораздо чаще требовать открытости со стороны госорганов", - отметил эксперт.
Он считает, что отставка кабинета министров, думаю, это реакция на усилившийся запрос на изменение социальной политики в стране.
"Последние события, связанные с митингов многодетных матерей показывают, что нужны системные изменения в вопросах взаимодействия госорганов и граждан. Кроме пересмотра мер социальной поддержки, важно улучшить обратную связь и переходить на новый "безбарьерный" тип коммуникаций. Это не только вопрос личной компетенции руководителей, а целостного понимания госорганами изменившейся общественной и информационной реальности в стране", - заключил Бейсембаев.
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