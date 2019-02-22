Госслужащий использовал ЭЦП начальника и незаконно перевел 414 млн тенге подрядчику

Идет расследование.

Коррупционный скандал разгорелся в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Столичным департаментом Нацбюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении руководителя отдела ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны" по факту превышения должностных полномочий", - сказала на брифинге в Нацбюро по противодействию коррупции официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

По ее словам, он подозревается в том, что без ведома руководителя управления, путем использования его ЭЦП незаконно перечислил на счет подрядной организации бюджетные средства на сумму 414 млн тенге за строительство внешних инженерных сетей жилых массивов.

"По ходатайству департамента судом на указанные денежные средства наложен арест. По завершению досудебного расследования планируется направить письмо в ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны" для возврата денежных средств в сумме 414 млн тенге на счет управления. Расследование продолжается", - заключила Ж. Бастарова.

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