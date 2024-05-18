Какие дороги перекрыли в Астане

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили Zakon.kz о проведении ремонта на нескольких столичных улицах.

Так, в столице проводят работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Туран на участке от Сыганак до ул. Орынбор.

Движение будет перекрыто частично с 20:00 17 мая по 20 мая. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от аэропорта в сторону города).

Кроме того, средний ремонт дорожного полотна проводят на транспортной развязке на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык.

Движение будет перекрыто частично с 20:00 17 мая по 20 мая. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в оба направления по левой стороне (от ул. Туркестан в сторону пр. Кошкарбаева).

Также будет полностью перекрыт правосторонний съезд с ул. Сарайшык на пр. Мангилик Ел. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам Акмешит и Туркестан.

Фото: gov.kz

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – говорится в сообщении.

Весной 2024 года в Астане начался повсеместный ремонт дорог. 17 мая в пресс-службе столичного акимата рассказали о текущей ситуации.

