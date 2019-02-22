Советы полиции: как не стать жертвой интернет-мошенников

Сыщики разработали "шпаргалку" о том, как уберечь себя и свое имущество от интернет-мошенников.

Подразделение по борьбе с киберпреступлениями Управления криминальной полиции ДП города Алматы информирует общественность об участившихся случаях интернет-мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В связи с этим сыщики разработали "шпаргалку" о том, как уберечь себя и свое имущество от интернет-мошенников и какие изощренные методы используют злоумышленники.

Способ №1

Самый простой способ: злоумышленник выставляет рекламу о своем товаре в социальных сетях либо на сайтах Olx, Satu, создает фиктивный Qiwi-кошелек, либо открывает банковскую карту на подставных людей, куда просит перечислять денежные средства за товар, которого на самом деле не существует. После оплаты товара он обещает отправить товар курьером либо почтой, но после этого сразу же блокирует все способы связи с ним.

Способ №2

Аналогичный способу №1, но здесь злоумышленник рекламирует какую либо услугу (аренда квартир, например), и просит задаток за услугу на Qiwi-кошелек либо на банковскую карту.

Способ №3

Добропорядочный гражданин выкладывает объявление о продаже какого либо имущества в соцсетях либо на популярных платформах по подаче объявлений (Крыша, маркет, Колеса и т.д). Ему звонит потенциальный покупатель, говорит, что он готов купить товар, однако сейчас находится в другом городе и хочет закинуть задаток на банковскую карточку. После отправки реквизитов банковской карточки, злоумышленник звонит продавцу и говорит, что для того, чтобы закинуть деньги, ему необходим код, который приходит на телефон потерпевшего. Однако после того, как он узнает код, злоумышленник получает доступ к мобильному банкингу потерпевшего, и переводит все денежные средства на подставные счета либо на электронные кошельки.

Способ №4

Злоумышленник выставляет объявление о продаже какого-либо имущества по цене ниже рыночной, потерпевшие звонят по объявлению. В беседе злоумышленник говорит, что он находится в другом городе или государстве, и просит прислать задаток через систему денежных переводов Western Union, якобы вы это делаете для подтверждения вашей платежеспособности. Но весь подвох в том, что он просит выслать деньги на ваше же имя, якобы он не сможет снять деньги, так как эти деньги на ваше имя, но при этом просит фото чека, где указывается специальный код, через который злоумышленник сможет снять ваши деньги в любой точке мира, где функционирует Western Union.

Способ №5

К вам приходит письмо с иностранного государства, вам пишет, якобы, адвокат состоятельного человека, который скоропостижно скончался, и в письме указывается, что вы - его единственный родственник, который получит многомиллионное наследство, и вам нужно срочно выслать деньги на определенный счет за услуги адвоката либо за разблокировку счета и т.д. После перечисления денег злоумышленник также отключает все способы связи с ним.

В связи с этим сотрудники полиции Алматы рекомендуют:

1. Не пользоваться непроверенными источниками продаж

2. Не передавать третьим лицам информацию о ваших платежных картах, также не передавать различные коды доступа, приходящие через СМС

3. Отказаться от сомнительных сделок через Интернет

4. Никогда не соглашаться на предоплату на Qiwi-кошелек, либо любой другой электронный кошелек

5. Если вы уж решились на покупку через интернет, всячески проверяйте источник продажи. Если продавец находится в другом городе, попросите родственника или друга, находящегося в том же городе, лично встретится с продавцом.

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