Советы: как распознать интернет-мошенников и не стать их жертвой

Многие казахстанцы в той или иной форме сталкивались с интернет-мошенничеством, иногда сами того не подозревая. Как распознать интернет-мошенников и не стать их жертвой, в материале Zakon.kz

Сегодня существуют десятки различных мошеннических схем. Цель любой из них – завладеть чужими средствами. Чтобы не потерять свои деньги, и вовремя распознать мошенников следует знать методы, с помощью которых злоумышленники выманивают деньги у простых граждан.

Фото: МВД РК

Начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, полковник полиции Байсеитов Болат Темирбекович рассказал об основных схемах интернет и телефонных мошенничеств и поделился советами, что нужно делать, чтобы не пострадать от них.

"Интернет для современного человека является неотъемлемой частью жизни. В сети можно совершать покупки, работать, развлекаться и знакомиться. Большинство преимуществ виртуальной жизни омрачаются новыми технологиями злоумышленников, которые изобретают все новые методы для обмана интернет-пользователей. Мы боремся с этой тенденцией. И лучший способ – это предупредить наших граждан. В связи с чем нами составлен список наиболее частых интернет и телефонных мошенничеств и хотим попросить казахстанцев быть бдительными". Болат Байсеитов

Самые распространенные мошеннические схемы

Звонки от сотрудников. Схема работает так – мошенники звонят с различных номеров представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов сообщая, что с вашей карты осуществлен несанкционированный платеж. Далее, чтобы уберечь ваши деньги, они рекомендуют перевести средства на другой счет или продиктовать реквизиты вашей платежной карты.

Совет: Никогда не передавайте реквизиты ваших финансовых счетов третьим лицам. Запомните сотрудники банков и правоохранительных органов никогда их не запрашивают по телефону.

Сообщения о выигрыше. Потенциальная жертва, получает электронное сообщение о выигрыше автомобиля, денежных средств, смартфона и т.д. Но чтобы получить приз мошенники просят перевести деньги на определенные реквизиты.

Совет: Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета. Вероятность выиграть приз, не принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю, а вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный электронный кошелек злоумышленников, и того меньше.

Интернет-покупки по предоплате. Вы нашли в интернет-магазине мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат по весьма привлекательной цене. Однако для покупки товара магазин просит перечислить предоплату?

Совет: Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов не проверенных Интернет-магазинов.

"Если вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками крайне высока". Болат Байсеитов

Сообщения со ссылками. Вы получаете SMS, Ватсап, Телеграм или электронное сообщение со ссылкой от незнакомого источника на скачивание открытки, музыки, картинки или программы.

Совет: Никогда не переходите по ссылке, указанной в сообщении. Перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно он является отправителем.

Что еще нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников?

Казахстанские банки часто подвергаются атакам со стороны злоумышленников. Мошенники создают поддельные страницы сайтов, которые практически невозможно отличить от оригинала. В результате клиент по незнанию может оставить свои данные на фейковом сайте, которые потом будут использованы третьими лицами.

Специалисты "Отбасы банка" рекомендуют соблюдать осторожность и быть предельно внимательными при вводе личных данных на интернет-страницах.

"Пользователи могут думать, что переходят на настоящий сайт банка или организации, но на самом деле, перенаправляются на подставной сайт. Мошенники рассчитывают на то, что человек не заметит подделки и укажут на фейковой странице свои личные данные: реквизиты карт и счетов, номера телефонов, пароли. Если это сделать, то злоумышленники сразу получат все ваши данные". Начальник управления мониторинга и анализа инцидентов информационной безопасности "Отбасы банка" Рауан Сандыбаев

Итак, на что нужно обращать внимание при переходе на страницы различных, в том числе и финансовых организаций:

проверяйте адрес сайта в адресной строке вашего браузера. Убедитесь, что он начинается с "https://" и соответствует домену банка. Например, страницы сайтов Отбасы банка выглядят так: https://www.hcsbk.kz и https://otbasybank.kz;

не переходите по ссылкам из подозрительных источников, особенно если они предлагают скачать приложение или ввести личную информацию;

перед вводом конфиденциальных данных на сайте внимательно проверяйте URL-адрес страницы. Настоящий ли это веб-сайт? Не содержит ли его адрес лишних букв? Не заменены ли буквы цифрами (например, буква О на ноль)?

прежде чем переходить по ссылкам из постов, размещенных от имени ваших друзей, следует задуматься. Слишком привлекательное предложение, очень часто оказывается мошенническим обманом.

В случае обнаружения фишинговой атаки на сайте "Отбасы Банка" или если возникли подозрения, нужно немедленно связаться со службой информационной безопасности: antifraud@otbasybank.kz, номер телефона горячей линии по вопросам мошенничества +7 (727) 330-94-82.



"Хотим напомнить казахстанцам, что необходимо быть крайне осторожными с электронными письмами и сообщениями от незнакомых отправителей. Если письмо выглядит подозрительно, не открывайте вложения и не переходите по ссылкам". Рауан Сандыбаев

Также более подробную информацию о том, как обезопасить себя и своих близких от недобросовестных действий мошенников и не лишиться накопленных сбережений можно узнать, на специальной посадочной странице, перейдя по ссылке.