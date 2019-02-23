Казахстанские хакеры атаковали сайты университетов

Киберпреступников пригласили на работу.

Группа казахстанских хакеров провела успешные атаки на сайты нескольких университетов страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Центр анализа и расследования кибератак.

Неизвестные называют себя KazHackMe. Они взломали сайты Алматинского университета энергетики и связи, Карагандинского госуниверситета и Казахстанского инженерно-технического института. Отчет о результатах KazHackMe публикуют в своем блоге.

- Хотим предостеречь молодых людей об уголовной ответственности за данное правонарушение и призываем направить свои силы в созидательное русло. Мы испытываем смешанные чувства: с одной стороны, судя по проделанной работе, у ребят неплохая квалификация, и это радует, так как нам нужны такие специалисты, с другой стороны, не хочется стать свидетелем криминализации молодежи, - заявили в Центре анализа и расследования кибератак.

Представители центра сообщили, что готовы обсудить возможность принятия этих хакеров в свою команду.

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