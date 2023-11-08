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Хакеры в полтора раза чаще стали атаковать сайты в Казахстане

Число кибератак в Казахстане выросло в полтора раза Фото: pixabay
Количество кибератак в Казахстане с начала 2023 года выросло на 56%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 8 ноября, за девять месяцев 2023 года в Казахстане зафиксировали 18,5 тыс. инцидентов, связанных с информационной безопасностью. Кибератак стало на 56,2% больше по сравнению с прошлым годом.

"Большая часть кибератак в текущем году пришлась на заражение компьютеров вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами: 3 тыс. случаев, годовой рост — на 71,2%. Часто наблюдались также такие инциденты, как ботнеты (3 тыс. случаев), отсутствие доступа к интернет-ресурсу (813 случаев), фишинг (628 случаев), несанкционированный доступ и модификация содержания интернет-ресурса (317 случаев), отказ в обслуживании (118 случаев)", – отметили аналитики.

Кибератаки в Казахстане

Инфографика Energyprom.kz

При этом объем рынка услуг по кибербезопасности в стране вырос в сравнимых масштабах. С января по июнь он увеличился вдвое и достиг 7,5 млрд тенге. Чаще всего услуги по защите от кибератак требовались в Алматы (там их оказали на 3,8 млрд тенге), Астане (3,2 млрд) и Карагандинской области (171,2 млн тенге).

В начале октября президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили об отражении 163 млн кибератак на ресурсы госорганов РК.

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