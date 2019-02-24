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Кукушкин не смог выиграть турнир в Марселе

Матч продолжался два сета и завершился со счетом 7:5, 7:6 в пользу греческого спортсмена.

Фото : ATP24 февраля 2019, 22:41

Казахстанец Михаил Кукушкин проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч продолжался два сета и завершился со счетом 7:5, 7:6 в пользу Циципаса. Соперники провели на корте два часа и одну минуту.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин идет на 50-м месте, а 20-летний Циципас - на 12-м. Казахстанец и грек - первые ракетки своих стран. В личных встречах со счетом 3:0 ведет Циципас.

В первом круге Марселя Кукушкин обыграл американца Дэниса Кудлу со счетом 6:3, 6:3. Затем казахстанец прошел канадца Дениса Шаповалова - 6:4, 7:6, в четвертьфинале выиграл у россиянина Андрея Рублева - 6:4, 6:1, а в полуфинале выбил француза Уго Умбера - 6:4, 6:4.


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