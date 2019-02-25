Рами Малек получил свой первый "Оскар"

За награду в категории "лучшая мужская роль" также боролись Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Брэдли Купер и Вигго Мортенсен.

Рами Малек удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "лучшая мужская роль", передает РИА Новости.

За награду в этой категории также боролись Кристиан Бэйл ("Власть"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Брэдли Купер ("Звезда родилась") и Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

Для Малека, исполнившего рок-звезду Фредди Меркьюри, это первая номинация и первая победа на "Оскаре". Он признался, что награда – "эпохальным момент" для него и поблагодарил не только работавшую над фильмом команду, но и группу Queen, признавшись, что он "в долгу" у музыкантов и самого Меркьюри.

Кроме того, картина о рок-музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за работу со звуком.

Рами Саид Малек - американский актёр египетского происхождения. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале "Мистер Робот", за которую он получил премию "Эмми". Лауреат премий "Золотой глобус" (2019), Гильдии киноактёров США (2019), BAFTA (2019) и "Оскар" (2019) за главную роль в фильме "Богемская рапсодия".

Рами Малек также известен по ролям второго плана в таких фильмах и сериалах, как трилогия "Ночь в музее" (2006—2014), "Тихий океан" (2010), "Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2" (2012) и "Короткий срок 12" (2013).

"Богемская рапсодия" - американо-британский биографический фильм о британской рок-группе Queen, сосредоточенный на жизни вокалиста Фредди Меркьюри вплоть до концерта группы на фестивале Live Aid. Главные роли исполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло. Действующие участники Queen, Брайан Мэй и Роджер Тейлор, приняли участие в создании фильма как исполнительные музыкальные продюсеры и творческие консультанты.

Мировая премьера фильма состоялась 23 октября 2018 года в лондонском комплексе Уэмбли Арена, днём позже — по всей Великобритании.

Лауреат премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший фильм — драма" и "Лучший актёр в драматическом фильме" (Рами Малек). Также фильм - лауреат премии "Гильдии киноактёров США" в категории "Лучшая мужская роль" (Рами Малек), и премии "BAFTA" в двух категориях: "Лучший актёр" (Рами Малек) и "Лучший звук".

Церемонию вручения премии транслирует из Лос-Анджелеса телеканал ABC.

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