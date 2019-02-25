Президент внес на рассмотрение кандидатуру Мамина на пост премьер-министра
В Астане проходит пленарное заседание мажилиса.
Фото : Акорда25 февраля 2019, 12:38
Глава государства внес на рассмотрение Мажилиса Парламента РК кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается в twitter Акорды.
Глава государства внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность Премьер-Министра.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 25 февраля 2019 г.
21 февраля Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана был назначен Аскар Мамин.
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