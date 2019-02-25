У горнолыжной базы в Павлодарской области появился инвестор

Как отмечают сами инвесторы, проект они рассматривают не с точки зрения прибыльности, а как социальный, необходимый региону.

Подготовленную трассу на горе Мырзашокы опробовали свыше 300 любителей зимнего спорта, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Развивать горнолыжную зону в Баянауле будет ТОО "Мырзашокы Каражар". Как рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Павлодарской области Марат Айдашев, новые инвесторы уже имеют опыт работы в сфере туризма.

Вкладчики восстановили базу "Снежинка", существующую в Экибастузе с 1992 года. Сейчас курортная зона в промышленном городе пользуется популярностью у жителей всего региона. Инвесторы посетили 800-метровую гору Мырзашокы вместе с акимом области Булатом Бакауовым.

- Уже договоренность есть, идет передача и оформление документов. Они всё посмотрели, понравилось, увидели потенциал, - сообщил Марат Айдашев. – В дальнейшем инвестором планируется расширение инфраструктуры, улучшение качества обслуживания, увеличение штата инструкторов, которые будут преподавать первые уроки. Также дополнительно открываем пункт медицинской помощи и ЧС. Сейчас осталось скважину пробурить, воду провести и летом доведем дорогу.

Как отмечают сами инвесторы, проект они рассматривают прежде всего не с точки зрения прибыльности, а как социальный, необходимый региону. Сейчас на территории базы запущена канатная дорога, созданы первые трассы, обустроен пункт горячего питания. Есть и пункты проката и раздевалки, однако цена за аренду пока не установлена.

В воскресенье горнолыжную базу посетили более 300 туристов. В целом зона способна принять до пяти тысяч гостей в день.

Несмотря на ветреную погоду, желающих посмотреть на баянаульские горы было много. Сноубордисты и лыжники поднимались на гору на канатно-кресельном подъемнике. Длина канатной дороги составляет 960 метров. В час подъемник способен перевозить до 600 человек. По словам оператора канатной дороги, подъем занимает от 11 до 24 минут.

- На доске сегодня первый раз в жизни стояла. Конечно, непередаваемые чувства – просто с первого раза получилось. Как говорится, новичкам везет. Второй раз я уже падала, но эмоции незабываемые. Горка отличная, поэтому всем советую сюда приезжать, – поделилась одна из гостей.

Те, кто еще не научился стоять на лыжах или сноуборде, могли прокатиться на ватрушках. За безопасность отвечали 300-метровые сетки, установленные вдоль спуска. Подготовленную трассу опробовали и павлодарские спортсмены. Для юных лыжников под горой устроили областные соревнования. Напомним, горнолыжную базу "Мырзашокы" начали строить в 2017 году. Новая зона отдыха позволит развивать в Баянауле летний и зимний туризм.

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