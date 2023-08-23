Прокурор Мангистауской области провел встречу с инвесторами

Прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков 23 августа встретился с инвесторами, реализующими бизнес-проекты в регионе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, во встрече участвовали первый заместитель акима Мангистауской области, отвечающий за вопросы инвестиций, а также руководители госорганов. Они обсудили с предпринимателями проблемные вопросы и улучшение инвестиционного климата.

Руфат Куттуков подчеркнул, что прокуратура контролирует и сопровождает значимые инвестпроекты и связанные с ними процессы. В регионе работает фронт-офис, призванный защищать права инвесторов и оперативно восстанавливать их в случае нарушений, а также оказывать бизнесу консультативно-правовую поддержку, помогать в разрешении вопросов, сопровождать деятельность инвесторов и разбирать проблемные кейсы. По инициативе прокуратуры создан чат по защите инвесторов в WhatsApp, куда также могут обратиться предприниматели.

Инвесторы выдвинули ряд предложений. Некоторые из них признались, что обеспокоены короткими сроками аренды земли, отсутствием субсидирования отдельных отраслей, а также недостаточными налоговыми преференциями. По итогам встречи были внесены соответствующие предложения, даны поручения членам фронт-офиса и администраторам проектов.



Сейчас в Мангистауской области реализуют 29 проектов на сумму 972 млрд тенге, включенных в национальный пул, из них восемь – участники СЭЗ.

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