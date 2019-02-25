Согласована кандидатура нового министра индустрии и инфраструктурного развития

Рассмотрена кандидатура Романа Скляра.

Сенаторы согласовали кандидатуру министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.

Роман Скляр подтвердил информацию.

– Да, согласовали, я очень благодарен депутатам комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса, в котором я сам работал, являясь депутатом шестого созыва, - сказал в кулуарах Сената Парламента Роман Скляр.

Ранее он был вице-министром в этом же ведомстве.

26 декабря Министерство по инвестициям и развитию было преобразовано в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. Его возглавил Женис Касымбек.

Скляр Роман Васильевич родился в 1971 году. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "Инженер - строитель", Московский институт современного бизнеса по специальности "Экономист", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Юрист".

Трудовой стаж начинал со слесаря-монтажника МНУ "Экибастузуглеавтоматика". В разные годы занимал должности инженера по технике безопасности, начальника отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками, руководителя аппарата, заместителя акима Павлодара (2005-2006); заместителя акима Павлодарской области (10.2008-11.2010); вице-министра транспорта и коммуникаций РК (17.05.2011-10.2013); вице-президента АО "Казахстан Темир Жолы" (2014-03.2016); вице-министра национальной экономики (05.2016-23.12.2016); вице-министра по инвестициям и развитию (23.12.2016-12.2017), и.о. первого вице-министра РК (13.03.2017-16.03.2017); первого вице-министра по инвестициям и развитию (с 01.2018).

Оксана Скибан, Астана

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