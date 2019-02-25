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Мажилис согласовал кандидатуру министра информации и общественного развития

Им стал Даурен Абаев.

Фото : Хабар 2425 февраля 2019, 17:15

25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласована кандидатура для назначения на должность министра информации и общественного развития, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Руководитель Канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов по поручению премьер-министра Казахстана представил членам Комитета кандидатуру Даурена Абаева на должность министра информации и общественного развития.

После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность министра соответствующего министерства.

Ранее Президент поручил упразднить министерство информации и коммуникаций. Глава упраздненного министерства информации и коммуникаций прокомментировал реорганизацию.

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