Министром обороны Казахстана назначен Даурен Косанов

Даурен Косанов назначен министром обороны РК, соответствующий указ 8 июня 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

"Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в документе.

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокурского района Павлодарской области.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.

Служил в Ушаральском истребительном полку, был командиром эскадрильи Су-27 в Талдыкоргане, затем начальником штаба Карагандинской авиабазы и командиром Шымкентской авиабазы.

С 2013 по 2019 год – командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

С 2019 по 2022 год был директором Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

29 декабря 2022 года приказом президента Казахстан назначен на должность Главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.

28 сентября 2024 года распоряжением главы государства назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Ранее Токаев освободил от должности Руслана Жаксылыкова, который возглавлял Министерство обороны Казахстана с 19 января 2022 года.