Согласована кандидатура на пост главы нового министерства

Аскар Жумагалиев рекомендован на пост министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Мажилис согласовал кандидатуру министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.



25 февраля состоялось заседание комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, на котором согласована кандидатура Аскара Жумагалиева для назначения на должность министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Жумагалиева Аскара Куанышевича для назначения на должность министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Аскар Жумагалиев возглавлял Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, которое постановлением Президента РК было реорганизовано в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Родился Аскар Куанышевич в 1972 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Свердловское суворовское военное училище (1989)

· Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск (1996)

· Алма-Атинский энергетический институт (1996), радиоинженер

· Казахский национальный технический университет (г. Алматы), радиосвязь, радиовещание и телевидение

· Казахский гуманитарно-юридический университет (2002), юриспруденция

Научные звания, степени, деятельность:

· Магистр по электронному управлению Швейцарского Федерального Института Технологий в Лозанне (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL)

Трудовой стаж:

· Генеральный директор ТОО "Жарык" (1996-1998);

· Заведующий сектором Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1998-1999);

· Главный специалист, начальник отдела Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2000);

· Начальник Управления РГП "Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика" (2000);

· Начальник Управления государственного надзора в области связи, заместитель председателя Комитета по связи и информатизации Республики Казахстан (01.2001-2003);

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (07.2003-05.2005);

· И.о. председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (09.2004-01.2005);

· Первый заместитель председателя Агентства по информатизации и связи (05.2005-01.2006);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (27.01.2006-09.10.2006);

· Президент АО "Казахтелеком" (10.2006-03.2010);

· Министр связи и информации Республики Казахстан (03.2010-20.01.2012);

· Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (20.01.2012-07.03.2014);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по связи и информации (07.03.2014-06.08.2014);

· Заместитель Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-05.05.2015);

· Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" (06.05.2015-08.2017);

· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (с 29.08.2017);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 26.12.2018).

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