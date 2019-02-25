Президент реорганизовал два министерства

Министерство общественного развития РК преобразовано в Министерство информации и общественного развития.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках мер по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления постановил реорганизовать два министерства, передает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления глава государства постановил реорганизовать два министерство путем их преобразования.

Так, Министерство общественного развития будет преобразовано в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от упраздненного Министерства информации и коммуникаций (в этом же документе глава государства постановил упразднить Министерство информации и коммуникаций РК").

2 июля 2018 Министерство по делам религий и гражданского общества было переименовано в Министерство общественного развития. 3 июля 2018 года его возглавил Дархан Калетаев.

Также Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности будет преобразовано в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций.

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК было образовано 6 октября 2016 года. Возглавляет его Аскар Жумагалиев.

В указе Президента отражен ряд мер, связанных с преобразованием и упразднением министерств:

Определить реорганизованные государственные органы правопреемниками прав и обязательств упраздняемого и реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1. По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых и упраздняемого государственных органов и подведомственных им организаций;

2. Принятие иных мер по реализации настоящего указа.

Внести в указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменения:

в пункте 1:

строки:

"Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Министерство общественного развития Республики Казахстан;"

изложить в следующей редакции: "Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;"

строку "Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан" исключить.

Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

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