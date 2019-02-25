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Организаторы "Евровидения" предостерегли Киев

Конкурс "не может быть политическим".

Фото : Facebook25 февраля 2019, 19:50

Организаторы Евровидения следят за скандалом вокруг конкурса на Украине, но отмечают, что взгляды артистов вне сцены не имеют значения, сообщает РИА Новости.

- Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов, — прокомментировал ситуацию продюсер Евровидения Йон Ола Санд (Jon Ola Sand.

Также он подчеркнул, что конкурс "не может быть политическим".

В финале украинского национального отбора на конкурс победила певица Maruv (Анна Корсун). При этом общественная телерадиокомпания предъявила ей претензии в связи с гастролями в России.

Maruv дали сутки на подписание контракта на участие в конкурсе, в документе есть пункт о запрете ездить в Россию.

Исполнительница поделилась на своей странице в Facebook, что испытывает давление и видит попытки заставить ее отказаться от конкурса.

Кроме того, она добавила, что согласна на предложенные контрактом условия, а также может взять на себя все расходы по участию.


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