Организаторы "Евровидения" предостерегли Киев

Конкурс "не может быть политическим".

Организаторы Евровидения следят за скандалом вокруг конкурса на Украине, но отмечают, что взгляды артистов вне сцены не имеют значения, сообщает РИА Новости.

- Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов, — прокомментировал ситуацию продюсер Евровидения Йон Ола Санд (Jon Ola Sand.

Также он подчеркнул, что конкурс "не может быть политическим".

В финале украинского национального отбора на конкурс победила певица Maruv (Анна Корсун). При этом общественная телерадиокомпания предъявила ей претензии в связи с гастролями в России.

Maruv дали сутки на подписание контракта на участие в конкурсе, в документе есть пункт о запрете ездить в Россию.

Исполнительница поделилась на своей странице в Facebook, что испытывает давление и видит попытки заставить ее отказаться от конкурса.

Кроме того, она добавила, что согласна на предложенные контрактом условия, а также может взять на себя все расходы по участию.

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