Казахстанский студент найден повешенным в общежитии МГУ
23-летний парень учился на пятом курсе химфака московского университета.
Казахстанец, студент МГУ покончил жизнь самоубийством в московском общежитии, сообщает Telegram-канал Mash.
Тамирлана К. нашли висящем на дверной ручке — в здании на Воробьевых Горах. Его шею сжимал галстук, парень был уже без сознания. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.
23-летний парень учился на пятом курсе химфака МГУ, жил в общежитии, Его назвали юным химиком-гением. Он был хорошо известен в академической среде. Был призером трех республиканских предметных олимпиад. В 2014 году он стал призером престижной Международной Менделеевской Олимпиады.
Еще Тамирлан много преподавал: готовил к ГИА и ЕГЭ по любимому предмету. За помощью к нему часто обращались на форумах студентов-химиков. Популяризатор науки никому не отказывал: помогал разобраться в задачах даже незнакомым людям.
Полицейские выясняют, почему студент решил покончить с собой.
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