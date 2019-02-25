Казахстанский студент найден повешенным в общежитии МГУ

23-летний парень учился на пятом курсе химфака московского университета.

Казахстанец, студент МГУ покончил жизнь самоубийством в московском общежитии, сообщает Telegram-канал Mash.

Тамирлана К. нашли висящем на дверной ручке — в здании на Воробьевых Горах. Его шею сжимал галстук, парень был уже без сознания. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

23-летний парень учился на пятом курсе химфака МГУ, жил в общежитии, Его назвали юным химиком-гением. Он был хорошо известен в академической среде. Был призером трех республиканских предметных олимпиад. В 2014 году он стал призером престижной Международной Менделеевской Олимпиады.



Еще Тамирлан много преподавал: готовил к ГИА и ЕГЭ по любимому предмету. За помощью к нему часто обращались на форумах студентов-химиков. Популяризатор науки никому не отказывал: помогал разобраться в задачах даже незнакомым людям.

Полицейские выясняют, почему студент решил покончить с собой.

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