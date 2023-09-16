В Актобе повесился студент вуза

Фото: Zakon.kz

Известно, что парень учился на втором курсе местного вуза. В среду вечером он вышел из дома, и не вернулся. 19 летнего парня нашли в петле под мостом, сообщает Zakon.kz

Тело молодого человека обнаружил случайный прохожий. Официальная версия полиции – суицид. Причины и мотивы сейчас выясняются полицейскими, пишет КТК. "Под мостом в поселке Заречный возле ресторана "Юрта" прохожим обнаружен труп 19-летнего парня в подвешенном состоянии. На место выехала следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан", ‒ рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов Стоит отметить, что с начала года в городе произошло более 50 самоубийств. 150 человек, которые пытались добровольно свести счеты с жизнью, сумели спасти. Ранее в Актобе 13 сентября в сарае повесился ученик 11-го класса. Читайте также Двое заключенных нанесли себе травмы в тюрьме ВКО Рядом с "Бурабаем" обнаружили мертвого асканийского оленя

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