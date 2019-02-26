Украинская участница отказалась от Евровидения
Я – музыкант, а не бита на политической арене.
Фото : Facebook26 февраля 2019, 00:10
Певица Maruv (Анна Корсун) объяснила, почему отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, сообщает РИА Новости.
Об этом она написала в Instagram, где сообщила, что встреча с Национальной телекомпанией Украины длилась около семи и закончилась безрезультатно. По словам певицы, отказ от концертов в России для нее не был принципиальным.
Maruv призналась, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора.
- Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене, – говорится в сообщении.
Певица поблагодарила поклонников и добавила, что хочет дарить свое творчество людям без цензуры.
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