Украинская участница отказалась от Евровидения

Я – музыкант, а не бита на политической арене.

Певица Maruv (Анна Корсун) объяснила, почему отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, сообщает РИА Новости.

Об этом она написала в Instagram, где сообщила, что встреча с Национальной телекомпанией Украины длилась около семи и закончилась безрезультатно. По словам певицы, отказ от концертов в России для нее не был принципиальным.

Maruv призналась, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора.

- Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене, – говорится в сообщении.

Певица поблагодарила поклонников и добавила, что хочет дарить свое творчество людям без цензуры.

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