Клок волос и лужа крови: в Алматинской области пропал молодой человек

Отец пропавшего у подъезда обнаружил следы крови, которые вели к подвалу, а там он увидел лужу крови, клок волоc и наушники сына.

В Алматинской области при странных обстоятельствах пропал молодой человек, передает Zakon.kz.

Информацию распространяют в соцсетях.

Мамедов Вакил Алиевич, 31.01.1996 г.р., 22 февраля 2019 года вышел из дома (Алматинская область, с. Чапаево) и пропал.

Приметы: рост 175 см., глаза карие, волосы темно-коричневые, на груди родинка. Был одет в красную куртку и синие джинсы.

Как сообщила порталу сестра пропавшего, Вакил Мамедов вышел из дома в 19:45, сказал, что вернется через 20 минут. Но не вернулся. С 23.00 и до утра родители звонили ему, но телефон был отключен.

Утром отец пропавшего у подъезда обнаружил следы крови, которые вели к подвалу, а там он увидел лужу крови, клок волоc и наушники сына.

Родные обратились в полицию. Сейчас идут поиски.

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