Отец и сын пропали в тоннелях нацистского концлагеря

Отец и сын пропали во время похода по тоннелям бывшего концлагеря в Германии 17 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Это вызвало масштабную поисково-спасательную операцию, пишет немецкое издание Bild.

50-летний мужчина и его 19-летний сын отправились исследовать тоннели мемориала Дора-Миттельбау, где в 1943-1945 годах более 60 тысяч заключенных строили ракеты нацистской армии. Путешественник сообщил о своих планах бывшей жене, и когда мужчины не вернулись, она вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов отмечали высокий риск в старых горных коридорах и начали поиски с кинологами и вертолетом.

Позже выяснилось, что мужчины испугались офицеров и спрятались, не успев спуститься в мемориальный комплекс. Они связались с родственниками, которые сообщили полиции об их состоянии. В итоге отцу и сыну предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую территорию и обязали оплатить расходы полиции Тюрингии на поиски.

