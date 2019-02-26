Когда будут установлены новые размеры пособий многодетным

Текущий уровень пособий недостаточен на сегодня для жизни.

В кулуарах правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые размеры пособий многодетным матерям, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сейчас расчеты готовятся, специальная рабочая группа подготавливает расчеты, в ближайшее время будут объявлены размеры, - сказал он.

При этом Даленов признал, что текущий уровень пособий недостаточен для жизни.

- Я считаю, что текущий уровень пособий недостаточен сегодня, - отметил глава ведомства.

Оксана Скибан, Астана

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