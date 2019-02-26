Когда будут установлены новые размеры пособий многодетным
Текущий уровень пособий недостаточен на сегодня для жизни.
Фото : zakon.kz26 февраля 2019, 10:12
В кулуарах правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые размеры пособий многодетным матерям, передает корреспондент Zakon.kz.
- Сейчас расчеты готовятся, специальная рабочая группа подготавливает расчеты, в ближайшее время будут объявлены размеры, - сказал он.
При этом Даленов признал, что текущий уровень пособий недостаточен для жизни.
- Я считаю, что текущий уровень пособий недостаточен сегодня, - отметил глава ведомства.
Оксана Скибан, Астана
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