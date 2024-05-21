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Размеры пособий по многодетности озвучили в Минтруда Казахстана

Размеры пособий по многодетности озвучили в Минтруда Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 17:09 Фото: freepik
С начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 579,8 тыс. семей на общую сумму 156,2 млрд тенге, в том числе за апрель данный вид пособия получили 587,2 тыс. семей на общую сумму 39,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 21 мая в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода", – уточнили в ведомстве.

В Минтруда отметили, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

За март 2024 года выплаты государственного пособия по многодетности получили 583,1 тыс. семей на общую сумму 39,4 млрд тенге. Более подробно по ссылке.

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