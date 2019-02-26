Исекешев представил нового председателя Нацбанка

Будет усилена совместная работа Национального банка и правительства в целях обеспечения экономического роста страны - Досаев.

26 февраля руководитель администрации Президента РК Асет Исекешев представил коллективу Национального банка Республики Казахстан нового председателя Ерболата Досаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Исекешев отметил, что все задачи, стоящие перед Национальным банком, остаются прежними.

- В первую очередь, это совершенствование денежно-кредитной политики, оздоровление банковского, финансового и реального секторов, нахождение баланса между стабильностью цен и экономическим ростом, – сказал Исекешев.

Как добавил Исекешев, актуальными вопросами остаются: проведение независимой оценки качества активов банков, развитие фондового рынка и другое.

- Необходимо вместе с правительством выработать систему решений по обеспечению макроэкономической стабильности и экономического роста в целях повышения уровня жизни населения, – подчеркнул руководитель администрации Президента РК.

В свою очередь Досаев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и отметил, что будет усилена совместная работа Национального банка и правительства в целях обеспечения экономического роста страны.

Напомним, что указом Президента РК № 856 от 25 февраля 2019 года Ерболат Досаев назначен на должность председателя Национального банка РК.

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