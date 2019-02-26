Что рассказывают сокурсники о покончившем с собой в Москве казахстанце

У однокурсников даже нет версий, что могло стать причиной для такого страшного шага.

Талантливый студент-химик покончил с собой за 4 месяца до получения диплома, передает Zakon.kz со ссылкой на "КП".

В общежитии МГУ на Воробьевых горах работают сотрудники Следственного комитета - здесь нашли тело 23-летнего студента, который покончил с собой.

По предварительной информации, молодого человека обнаружил сосед по комнате - парень был уже без сознания. Вызвали врачей. Студента пытались откачать, но спасти в итоге не смогли.

Тамирлан Кирибаев был гражданином Казахстана и учился на пятом курсе Химического факультета. По словам знакомых, парню прочили большое будущее в науке.

- Об этом многие преподаватели говорили, - рассказал однокашник погибшего студента. - Считали, что он после выпуска наверняка будет работать в какой-нибудь крупной корпорации заграничной.

В родной Астане Тамирлан в школьные годы несколько раз выигрывал республиканские химические олимпиады. В мае 2014-го приехал в Москву на знаменитую Менделеевскую Олимпиаду по химии и выиграл серебряную медаль. Это, к слову, в итоге дало определенные льготы при поступлении в Московский госуниверситет.

- Человек Тамирлан был непростой. И поругаться мог, и послать, - вспоминают знакомые. - Но никто не поспорит: в учебе он был одним из лучших.

Оперативники сейчас опрашивают живущих в общежитии студентов, выясняют мотивы самоубийства.

- Пока картина неясна, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Никто не припоминает, чтобы в последнее время Кирибаев с кем-либо ссорился или был в плохом настроении. Уже через четыре месяца парень должен был сдавать выпускные экзамены.

- Пока проводится доследственная проверка, - уточняют в СК.

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