Появились жуткие подробности ДТП с автобусом и грузовиком

В автобусе ехали 15 детей.

Департамент полиции Атырауской области рассказал новые подробности аварии на трассе Интер – Атырау, в которой автобус врезался в грузовик на встречной полосе, передает Zakon.kz со ссылкой на региональную РСК.

Оказалось, что в автобусе были 43 человека, из них 15 – это дети, которые ехали на турнир по "Қазакша күрес".

ДТП произошло на трассе Индер - Атырау, в районе населенного пункта Коктогай. В результате аварии трое погибли. Среди детей погибших нет

Еще 15 человек были госпитализированы в медицинские учреждения Атырауской области.

По данным медиков, пять человек доставлены в Атыраускую областную больницу, столько же - в центральную районную больницу Махамбетского района, еще четверо - в ЦРБ Индерского района.

На данный момент все медицинские службы готовы принять пострадавших. На месте ДТП работало 10 бригад скорой медицинской помощи. Развернута мобильная врачебная амбулатория.

Акимат на месте ЧП для пассажиров автобуса организовал горячее питание, подготовил транспорт для доставки к месту дальнейшего назначения. С пострадавшими работают психологи. Их состоянию здоровья ничто не угрожает.

Для получения необходимой информации о пассажирах и их состоянии открыт круглосуточный Call-центр 98 02 92, 8778 0072021.

Причины авария выясняют следственные органы. Ведется досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

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