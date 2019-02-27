XVIII съезд партии "Нұр Отан". Текстовая трансляция

Съезд приурочен к 20-летию политической организации.

В Астане проходит XVIII съезд партии "Нұр Отан", приуроченный к 20-летию политической организации. На съезде планируется рассмотреть новую программу партии до 2030 года, изменения и дополнения в Устав партии, отчеты партийных органов, а также избрать новый состав политического совета партии. Ожидается, что в работе съезда примут участие около двух тысяч человек.

До начала съезда его участникам продемонстрировали фильм о партии "Нуротан" и вехах развития Астаны.

Zakon.kz предлагает читателям текстовую версию съезда.

12.49 Президент Международной тюркской академии, редактор "Егемен Казахстан" Дархан Кыдырали (главе государства): Ваши слова о развитии сел, поддержке малообеспеченных, увеличении зарплат бюджетников, расширении перечня людей, получающих пособие, новая жилищная программа и так далее – порадуют жителей Казахстана. Такая комплексная поддержка редко встречается даже в развитых странах мира, поэтому мы считаем - это серьезная забота о нашем населении.

12.46 Тлеубаева Самхат, руководитель ТОО по производству обуви: Вы (прим.:Президент) поддерживаете наших производителей. Казахстанские производители благодарят за мощную поддержку. Государство поддержало нас, мы получили льготные кредиты. В то же время мне бы хотелось обратить ваше внимание на развитие обувной отрасли. Но специфика такова, что комплектующие для оборудования и многое другое мы привозим из за рубежа. Также очень мало специалистов-обувников. Мы сами обучаем ребят из села, но для серьезного развития обувной промышленности в стране этого не достаточно. У меня есть предложение строить и развивать предприятия легкой промышленности именно на селе, так как они могут обеспечить трудоустройство, в особенности для женщин, а также многодетных семей.

12.36 Первый заместитель председателя филиала партии "Нур Отан" в ЗКО Думан Газез: Уважаемый Нурсулатн Абишевич Назарбаев, делегаты съезда, я принес с собой пламенный привет от побережья Ак Жайыка, здесь живут 18 тыс. жителей.

12.18 Депутат Нуртай Сабильянов: Строительство дорог, жилья, оказание медпомощи и вы (прим: Президент) поручили также выделить средства на эти цели - это актуальные вопросы, находящиеся в поле зрения народа. Для улучшения соцположения впервые 2 трлн 350 тысяч выделяется. Это историческое решение, на это есть основание... ...Ваши инициативы на международной арене - всегда они признаны на международном уровне. В прошлом году в ходе визита в США, я был свидетелем этой встречи, я горд тем, что президент США выразил вам свое уважение.

12.07 Байбек: Наш принцип – интерес народа, наша гордость – независимость. В алматинской партии мы работаем, исходят из настроений народа.

11.58 Первым с докладом начал выступление аким Алматы Бауыржан Байбек.

11.57 В адрес Президента поступили поздравительные грамоты по случаю 20-летия партии "Нур Отан": от Дмитрия Медведева, Си Цзиньпиня, Эмомали Рахмона и других.

11.55 Президент закончил свою речь. Маулен Ашимбаев пообещал качественно реализовать поручения главы государства.

11.53 Назарбаев: Желаю 30-летие независимости страны встретить с большими успехами и достижениями, пришло время действовать.

11.52 Назарбаев: Я хочу видеть, как счастлив народ сегодня, а не завтра!

11.51 Президент: Реформы в образовании тоже нужно довести до логических результатов. Современные реалии требуют развития в наших детях новых навыков. Я говорил, что трехъязычие должно быть нормой. Наши дети – это дети планеты.

11.49 Назарбаев: Нужно заняться улучшением налогового администрирования, например, таможенного. По нашим данным одни цифры получаются, по китайским – другие. Разнятся в миллиарды. ... Начинаешь спрашивать, какие-то начальники таможни держат. Какие начальники? Покажите их мне, возьмите за жабры, и уголовное преследование создайте. Так мы сможем получить несколько сотен миллиардов тенге.

11.46 Глава государства: Надо строить инфраструктуру, бизнес, социальную сферу. Села есть, потенциал жить и развиваться, есть села, которые могут служить примером. Поручаю правительству предложения разработать по этому направлению и выделить 90 млрд тенге в 2019-2021 годы.

11.43 Президент: "Нур Отан" должен запустить партийный проект "Құтты мекен" с акцентом на развитие инженерной, социальной инфраструктуры страны. У нас также есть возможность для улучшения благосостояния 7,5 млн жителей села. В первую очередь правительству совместно с акимами, маслихатами необходимо провести отбор сел, имеющих перспективы, развивать там социальную сферу, создавать интернаты... ...Когда строим школу в перспективных селах, сразу надо строить интернаты. Пусть дети подтягиваются сюда, потому что здесь и качество образования и здравоохранение. Надо с такой градацией с селами поработать.

11.41 Президент: На газификацию. Поручаю предусмотреть для этих целей порядка 920 млрд тенге на 2019-2021 годы.

11.39 Назарбаев: Акимы должны больше делать для народа, быть ближе к нему. Аким делает отчет раз в год, это стало формальностью, он должен в течение года встречаться с разными людьми, а не ждать, чтобы раз в год отчитаться. Давайте посмотрим, как лучше это сделать. У нас есть программы, ресурсы, но люди не видят результатов, им надо разъяснять, правительство и акимы должны реально решать проблемы, без популизма.

11.36 Назарбаев: Третье. Необходимо начать реализацию региональной политики направленную на улучшение качества жизни по всей стране. Сегодня мне дали информацию, что в Таразе из-за неосторожного обращения с газом произошел взрыв, я выражаю соболезнования семьям и близким.

11.33 Президент: Значимым вкладом партии в их (проблем, волнующих наших граждан) решение станет реализация социальной политики по трем основным направлениям. Это повышение доходов и поддержка малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сферы образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов.

11.30 Президент: Необходимо активизировать работу в обеспечении жильем. Поручаю построить более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных из числа многодетных. На эти цели будут выделять 50 млрд тенге ежегодно. Также надо повышать доступность жилья для многодетных, неполных и семей с низкими доходами. Для этих категорий поручаю разработать программу под 2% годовых через ЖССБ. Для этого ЖССБ надо будет деньги - поручаю выделять по 50 млрд тенге.

11.28 Президент: Каждая семья должна почувствовать поддержку. Особенно многодетные. Сегодня 340 семей имеют более 4 детей. Ежегодно выделяется более 500 млрд тенге. Эти семьи имеют разные уровни доходов. Поэтому, в первую очередь, государство особую заботу и внимание должно проявить многодетным с низким доходами. Поручаю для расширения охвата малообеспеченных семей повысить критерии до 70 % от прожиточного минимума. Для АСП установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме около 21 тысячи тенге.

11.24 Назарбаев: Сегодня важно улучшить уровень благосостояния граждан. Из-за того, что цены колебались туда-сюда, мы подняли базовую зарплату в 1,5 раза. Программа заденет 1 млн граждан, занятых в бюджетной сфере. Поручаю повысить бюджетникам зарплату на 30%. Поручаю поднять зарплаты чиновникам в регионах. В 2019-2021 годы будет выделено 980 млрд тенге.

11.20 Президент: Я лично буду контролировать и прошу наших партийцев иметь ввиду, чтобы все средства дошли до каждой семьи и до каждого человека. По моему поручению партия провела анализ. Выяснили, что актуальные вопросы для людей - это вопросы повышения детских пособий, обеспечения жильем, модернизация социальной инфраструктуры и другие задачи.

11.18 Назарбаев: Мы живем в сложные времена, у нас есть резервы, которые могут пригодиться в более сложные времена, мы уже вышли благополучно из кризисов 1998, 2007 и 2009 годов, тогда не было денег в казне для выплат пенсий и заработных плат. Так что, когда будет нужно, мы используем резервы. Расходы должны быть сбалансированы, мы должны уходить от иждивенчества, государство должно предоставить гражданам работу.

11.15 Назарбаев: В текущем году на соц сферу направляется порядка 45% из бюджета страны. Правительство должно правильно администрировать эти расходы. Выделяемые средства должны дойти до адресата!

11.08 На съезде рассмотрят несколько вопросов. Это принятие программы партии "Нур Отан" до 2030 года, о внесении изменений и дополнений в устав партии; об итогах работы политсовета партии и центральной контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период; и избрание новых членов политсовета партии и центральной контрольно-ревизионной комиссии.

11.00 Первый заместитель председателя партии и модератор съезда Маулен Ашимбаев: Сегодня собрались на очередной XVIII съезд партии "Нұр Отан", в работе съезда принимает участие Елбасы и председатель партии Нурсултан Назарбаев.

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