Казахстанцы не могут вернуться из Дели из-за ситуации в Пакистане

Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета.

Рейс KC 908 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Дели – Алматы, запланированный на 27 февраля, задерживается в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полетов, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

Вылет из Дели должен был состояться в 12:50 по времени Алматы, прилет по расписанию должен был быть в 16:40 по местному времени.

- В настоящее время, авиакомпанией принимается решение по вывозу пассажиров вышеуказанного рейса. Вместе с тем, рейсы KC 963/964 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы – Дели – Алматы, запланированные на 27 февраля т.г. и KC 907/908 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы – Дели – Алматы, запланированные на 28 февраля т.г., возможно, будут отменены, - сообщили в КГА.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статус данного рейса в call-центре и на официальном сайте авиакомпании.

Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила, что борт Boeing 767, вылетевший утром 27 февраля по маршруту Ташкент - Амритсар был вынужден вернуться в Ташкент.

Воздушное пространство над Пакистаном закрыто в связи с тем, что их армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой — в районе линии контроля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!