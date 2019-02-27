Шагнул в шахту лифта: полиция Алматы прокомментировала ход следствия

Ход следствия находится на постоянном контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры города.

Департамент полиции Алматы сообщил о досудебном расследовании, проводимом следственным управлением ДП по факту падения мужчины, 1960 г.р., в шахту лифта одного из домов в мкр. Алгабас, передает Zakon.kz.

- Проведенными следственными действиями установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался вызвать нерабочий лифт на этаж. Впоследствии безрезультатных попыток он стал принудительно открывать двери лифта, в результате чего нижняя часть правой половины двери сошла с петель и открылась. Нетрезвый мужчина упал в шахту лифта, от полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия, - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Алатауского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 306 ч. 3 УК РК – Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека.

- В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская и ряд других экспертиз, направленных на установление других обстоятельств произошедшего, а также на обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования. Ход следствия находится на постоянном контроле руководства Департамента полиции и Прокуратуры города, - отметили в пресс-службе ДП города.

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