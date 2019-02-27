В Алматы таксист довез иностранку из аэропорта за 23 тысячи тенге
Таксист обещал вернуть лишние деньги.
Фото : Хабар 2427 февраля 2019, 17:14
В соцсетях появилась информация о том, что прибывшую в Алматы гостью таксист довез из аэропорта за 23 тысячи тенге, выписав чек на 17,5 тысяч тенге, передает Zakon.kz.
На выложенном в Интернете фото чека указан логотип официального такси - партнера аэропорта. В связи с этим в аэропорту прокомментировали данный случай.
Как сказано в сообщении, размещенном в Facebook, было проведено внутренне расследование по этому случаю.
- Квитанция на видео – ксерокопия с оригинала, проще говоря, подделка, с помощью которой водитель решил, видимо, облегчить себе поиск клиентов. Оригинальная квитанция AportTaxi– светло-салатного цвета. Нашли мы и этого водителя, выяснилось, что сотрудником AportTaxi он не является. Частник рассказал, что когда его пассажирка предложила рассчитаться российскими рублями, не стал отказываться. Знал ли он, что за поездку из аэропорта в центр города брать такую сумму по курсу в тенге просто неприлично, неизвестно. Но пообещал вернуть женщине то, что она переплатила, - сообщили в аэропорту.
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