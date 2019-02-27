ЧП в Таразе: по миллиону тенге получат семьи погибших

По распоряжению акима Тараза Галымжана Абдраимова в областном центре объявлена объектовая чрезвычайная ситуация.

В Таразе продолжаются работы по разбору завалов на территории дома, пострадавшего сегодня при взрыве, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе аким Жамбылской области, глава региона Аскар Мырзахметов, находившийся в командировке в Астане, вместе с членами комиссии в срочном порядке вылетел в Тараз и прибыл на место происшествия.

Ознакомившись с ситуацией и состоянием пострадавших, члены комиссии выразили соболезнования семьям погибших.

В Таразе состоялось заседание комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ж. Касымбека, обсуждены причины и последствия произошедшего.

Касымбек, подробно изучив ситуацию, подчеркнул, что необходимо вынести конкретные выводы и, при необходимости, привлечь специалистов из других городов. Поручил со всеми пострадавшими переговорить лично, оказать психологическую и медицинскую помощь, обеспечить квартирами временного размещения.

Кроме того, руководителю департамента полиции Жамбылской области было поручено усилить охрану на территории дома, пострадавшего при взрыве, и обеспечить безопасность эвакуированного населения. После заседания комиссии заместитель Премьер-Министра РК Ж. Касымбек и аким области А. Мырзахметов посетили госпитализированных жителей дома.

Семьям погибших жителей от акимата Тараза будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона тенге.

- В настоящее время при поддержке акимата области оказывается вся необходимая помощь пострадавшим. Более ста жителей аварийного дома получили горячее питание в школе № 47. Пострадавшие временно разместятся в свободные квартиры, находящиеся в одном подъезде многоэтажного дома 13-го микрорайона "Байтерек". Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима области Бекболата Орынбекова. А также работает горячая линия по номеру +7- 7262 - 513575. Состояние пострадавших находится на постоянном контроле, - отметили в облакимате.

По распоряжению акима Тараза Галымжана Абдраимова в областном центре объявлена объектовая чрезвычайная ситуация.

Отмечается, что в целом на меры по ЧС из бюджета города предусмотрено 91,5 млн тенге. После анализа фактических расходов, связанных с этим событием, в случае необходимости будут выделены средства из областного бюджета.

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