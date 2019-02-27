Касымбек по ЧП в Таразе: Пострадавшим обеспечат условия для проживания

Пока дом будет закрыт на обследование.

Правительственная комиссия по расследованию ЧП в Тараз под председательством заместителя премьер-министра РК Жениса Касымбека прибыла на место происшествия. По итогам осмотра состоялось рабочее совещание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Для установления причины взрыва газа ведется досудебное расследование. По оперативным данным, количество пострадавших составляет 9 человек, среди них трое погибших. Совместно с местными исполнительными органами ведется работа по оказанию помощи пострадавшим. Эвакуировано более 100 жителей обрушившегося дома, временно они размещены в школе №47. Кроме того, часть пострадавших размещена в многоэтажном жилом доме в микрорайоне "Байтерек". Организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Заместитель премьер-министра Касымбек встретился с пострадавшими и сообщил о дальнейших мерах поддержки.

- Пока этот дом будет закрыт, там будут проходить соответствующие обследования. Мы должны проверить – подлежит ли восстановлению этот дом и т. д. На это потребуется время. В тот период, пока эти работы будут идти, акимат полностью обеспечит вам необходимые условия для проживания, — сказал Ж. Касымбек, обращаясь к пострадавшим.

В средней школе №47 заместитель премьер-министра РК провел оперативное совещание с участием акима Жамбылской области Мырзахметова, представителей департаментов полиции, Комитета национальной безопасности, ГУ "Оперативно-спасательный отряд", ЖОФ "КазТрансГазАймак", ТОО "Таразские городские электрические сети".

По итогам совещания акиму Жамбылской области поручено оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных работ соответствующим службам, решить вопрос обеспечения необходимых условий проживания на период восстановительных работ.

В связи с ЧП в Таразе работает "горячая линия" по номеру: +7–7262–513575.

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