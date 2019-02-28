Известный специалист рассказал о подготовке Айдоса Ербосынулы к титульному бою

За какие титулы будет биться казахстанский боксер в Алматы.

Один из самых перспективных наставников в казахстанском боксе Канат Оракбаев, в бытность спортсменом считавшийся «грозой кубинцев», с недавних пор работает тренером непобежденного профессионального боксера Айдоса Ербосынулы, который 24 марта в рамках вечера профи-бокса в Алматы сразится в титульном бою. О ходе подготовки к этому событию Оракбаев рассказал корреспонденту Zakon.kz.

–В настоящее время мы Айдосом Ербосынулы проводим учебно-тренировочный сбор в Лондоне, в зале бокса Джеймса Дигейла. Здесь потрясающая атмосфера, созданы все необходимые условия для плодотворной работы. В январе мы провели сбор по общей физической подготовке в Алматы, где трудились в поте лица над укреплением мышечной массы и подтянули функциональные возможности, сейчас же мы на тренировках большой акцент делаем на технико-тактических построениях, проводим спарринги с крепкими бойцами, коих здесь предостаточно, - рассказал Оракбаев.

Также именитый специалист рассказал, за какие титулы будет биться Ербосынулы 24 марта.

–Айдосу предстоит пройти серьезное испытание, поскольку соперник у него будет довольно опытный и боевитый - Лукас Ндафолума - имеющий послужной список из 16 боев (15 побед). Айдосу ему предстоит сражаться за региональные титулы WBO Global,WBC Asia и WBA International. Ербосынулы зарекомендовал себя на профи-ринге с самой лучшей стороны. Во всех 10 проведенных боях ни в одном он не оставил вопросов о победителе, в 8 встречах отправив противников в нокаут. Сегодня Айдос занимает высокие места по версии самых престижных боксерских организаций. Мы все очень надеемся, что уже в обозримом будущем Ербосынулы сможет биться в главных боях за самые престижные титулы чемпиона мира. Хотелось бы выразить благодарность промоутерской компании Suleimen Promotions и лично Ибрагиму и Калиолле Акдрашевым. Благодаря этим личностям у отечественных мастеров кожаной перчатки появились новые возможности проявить себя на профи-ринге, - отметил наставник.

По словам тренера, болельщики 24 марта увидят искрометный бокс в исполнении его подопечного и других казахстанских боксеров.

–Боксировать в родных стенах, это не только большая ответственность, но в то же время и огромная мотивация. Мы основательно подготовимся к грядущему вечеру бокса и покажем казахский стиль бокса – красивый, техничный, с которым хорошо знакомы во всем мире, - заявил Канат Оракбаев.

24 марта в самом крупном городе республики пройдет масштабный вечер бокса, приуроченный к празднованию Наурыза. Известно, что в его рамках также выступит небитый наш боксер Нурсултан Жанабаев, а также ряд других известных отечественных боксеров. Обладательница ряда чемпионских поясов в женском боксе Фируза Шарипова изъявила желание выступить на этом событии, но по ее участию еще идут переговоры.

Альберт Ахметов

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