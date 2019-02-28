Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Таразе

Госпитализированы четверо. По более ранней информации, госпитализировано было трое.

По состоянию на 28 февраля 2019 года количество пострадавших - 9, из них 3 погибших, личности установлены, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Жамбылской области.

Госпитализированы четверо. По более ранней информации, госпитализировано было трое.

- 27 февраля в 16.00 часов госпитализирован Л. Остапенко с диагнозом: перелом пяточной кости. Состояние средней степени тяжести, - сообщили в ведомстве.

На 28 февраля состояние госпитализированных А. Сагимбекова и А. Арапбек остается тяжелым, по А. Сагимбек и О. Остапенко состояние средней тяжести.

Пострадавшим лечение оказывается в полном объеме медикаментами обеспечены.

В школе для жителей дома где произошло ЧП организовано дежурство медицинских работников врачей и психологов. Обратившимся оказывается медицинская и психологическая помощь. Всего обратились 58 человек.

27 февраля произошел взрыв в жилом доме в Таразе. Трое погибли. Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием. Семьям погибших жителей от акимата Тараза будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона тенге.

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