Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта

Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления - Президент.

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате взрыва на железнодорожном вокзале в г.Каире.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.

Порядка двадцати человек погибли и более двадцати пострадали в результате пожара, возникшего в поезде на станции Рамсис в центре Каира 27 февраля.Причиной крушения локомотива стала ссора двух машинистов тепловозов.

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