Трагедия в Египте произошла из-за ссоры машинистов

Полиция задержала машиниста в среду вечером в северной провинции Египта.

Причиной крушения локомотива в Каире стала ссора двух машинистов тепловозов. Об этом рассказал генеральный прокурор Египта Набиль Садек, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину для выяснения отношений с коллегой, который преградил ему дорогу тягачом.

Когда мужчина покинул кабину, другой машинист дал задний ход во избежание разбирательств.

Оказавшийся без присмотра локомотив стал набирать скорость, в итоге врезался в отбойник и пристройку.

По последним данным, в результате столкновения и последовавшего за ним возгорания погибло по меньшей мере 20 человек. Еще 50 человек ранены — многие из них находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала машиниста в среду вечером в провинции Мануфия, расположенной к северу от Каира.

После инцидента в Каире министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку.

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