Трагедия в Египте произошла из-за ссоры машинистов
Полиция задержала машиниста в среду вечером в северной провинции Египта.
Причиной крушения локомотива в Каире стала ссора двух машинистов тепловозов. Об этом рассказал генеральный прокурор Египта Набиль Садек, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину для выяснения отношений с коллегой, который преградил ему дорогу тягачом.
Когда мужчина покинул кабину, другой машинист дал задний ход во избежание разбирательств.
Оказавшийся без присмотра локомотив стал набирать скорость, в итоге врезался в отбойник и пристройку.
По последним данным, в результате столкновения и последовавшего за ним возгорания погибло по меньшей мере 20 человек. Еще 50 человек ранены — многие из них находятся в критическом состоянии.
Полиция задержала машиниста в среду вечером в провинции Мануфия, расположенной к северу от Каира.
После инцидента в Каире министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку.
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