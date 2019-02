Tesla заблокировала водителя в горящем авто

25 февраля в Майами в аварии погиб мужчина после того, как его Tesla Model S на скорости врезалась в дерево, передает ru.tsn.ua со ссылкой на Futurism.

Как отмечается, автомобиль проехал через несколько полос движения, прежде чем влетел в дерево и загорелся - смерть может быть связана с неисправностью дверных ручек электромобиля.

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (???? via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx