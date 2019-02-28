Tesla заблокировала водителя в горящем авто

Водитель погиб.

25 февраля в Майами в аварии погиб мужчина после того, как его Tesla Model S на скорости врезалась в дерево, передает ru.tsn.ua со ссылкой на Futurism.

Как отмечается, автомобиль проехал через несколько полос движения, прежде чем влетел в дерево и загорелся - смерть может быть связана с неисправностью дверных ручек электромобиля.

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (???? via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx — Marcine Joseph (@MJ_Reports) 24 февраля 2019 г.

-Попытки вытащить водителя оказались безуспешными, - заявил сержант местной полиции Марк Леоне. По словам свидетелей, дверные ручки автомобиля не открывались, а многочисленные подушки безопасности не сдувались.

Как написала одна из свидетелей аварии, "мой муж пытался выбить заднее окно. Подушки безопасности не сдулись после аварии и зажали человека внутри".

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года гражданин Нидерландов погиб под Амстердамом после того, как врезался на Tesla в дерево. По словам пожарных, водитель погиб сразу же после столкновения. Причины аварии оставались неизвестными. А в апреле 2018 года Tesla опубликовала отчет об аварии с участием Model X, в которой также погиб водитель.

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