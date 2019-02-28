Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Tesla заблокировала водителя в горящем авто

Водитель погиб.

Фото : Краткие новости28 февраля 2019, 13:09

25 февраля в Майами в аварии погиб мужчина после того, как его Tesla Model S на скорости врезалась в дерево, передает ru.tsn.ua со ссылкой на Futurism.

Как отмечается, автомобиль проехал через несколько полос движения, прежде чем влетел в дерево и загорелся - смерть может быть связана с неисправностью дверных ручек электромобиля.

-Попытки вытащить водителя оказались безуспешными, - заявил сержант местной полиции Марк Леоне. По словам свидетелей, дверные ручки автомобиля не открывались, а многочисленные подушки безопасности не сдувались.

Как написала одна из свидетелей аварии, "мой муж пытался выбить заднее окно. Подушки безопасности не сдулись после аварии и зажали человека внутри".

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года гражданин Нидерландов погиб под Амстердамом после того, как врезался на Tesla в дерево. По словам пожарных, водитель погиб сразу же после столкновения. Причины аварии оставались неизвестными. А в апреле 2018 года Tesla опубликовала отчет об аварии с участием Model X, в которой также погиб водитель.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты